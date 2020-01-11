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Гривна продолжает укрепление. Какой курс установил НБУ

По состоянию на 11 января, по данным Нацбанка, доллар стоит 23,97 грн. А за евро просят 26,58 грн.

Украинская валюта начала укрепление еще летом 2019 года. Тогда курс впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 грн за доллар.

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Укрепление эксперты объясняли ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев, высоким урожаем зерновых и низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Напомним, по новому постановлению Нацбанка о порядке открытия и закрытия банковских счетов, ФЛП не смогут тратить деньги с бизнес-счета на личные нужды.

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