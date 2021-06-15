Гуманоид-медсестра и железный официант: где из-за Covid-19 роботы заменяют людей
В развитых странах мира все чаще можно увидеть роботов рядом с людьми. Пандемия коронавируса способствовала ускорению этого процесса: в Гонконге создали гуманоида-медсестру, а в США работает робот-официант.
В Китае разработчики знаменитого работа Софии создали еще одного гуманоида — ее сестру Грейс. Модель будет работать медсестрой, ее создание — реакция на пандемию коронавируса.
Обоих андроидов разработали в Гонконге. Грейс будет работать в госпиталях и домах престарелых. Она ответственна за рутинную работу.
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У робота Грейс 48 мускулов на лице, их двигают 36 моторов. Поэтому андроид выглядит как человек, способен показывать эмоции. Массовое производство начнется в августе, и уже есть много заказов.
А в США, в курортном городе Оушен-Сити, в ресторан наняли робота.
Он заменяет четырех официантов, не устает и не нервничает, не требует даже чаевых. Его аренда стоит $2 тыс. в месяц, и это выгоднее, чем брать на работу людей.
Роботы-пограничники
Южная Корея планирует развернуть подвижных роботов для усиления безопасности границ с Северной Кореей.
Установка роботов обойдется государству примерно в $2,5 млн.
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