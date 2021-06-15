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Гуманоїд-медсестра та залізний офіціант: де через Covid-19 роботи замінюють людей

У розвинутих країнах світу дедалі частіше можна побачити роботів поряд з людьми. Пандемія коронавірусу посприяла пришвидшенню цього процесу: у Гонконзі створили гуманоїда-медсестру, а у США працює робот-офіціант.

У Китаї розробники знаменитого робота Софії створили ще одного гуманоїда – її сестру Грейс. Модель працюватиме медсестрою, її створення – реакція на пандемію коронавірусу.

Обох андроїдів розробили у Гонконзі. Грейс працюватиме у шпиталях і будинках для літніх людей. Вона відповідальна за рутинну роботу.

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У робота Грейс 48 мускулів на обличчі, їх рухають 36 моторів. Тому андроїд дуже схожий на людину, здатен показувати емоції. Масове виробництво розпочнеться у серпні, і вже є багато замовлень.

А у США, у курортному місті Оушен-Сіті, у ресторан найняли робота.

Він заміняє чотирьох офіціантів, не втомлюється і не дратується, не вимагає навіть чайових. Його оренда коштує $2 тис. на місяць, і це вигідніше, ніж брати на роботу людей.

Роботи-прикордонники

Південна Корея планує використовувати рухомих роботів для посилення безпеки кордонів із Північною Кореєю.

Застосування роботів обійдеться державі приблизно у $2,5 млн.

Детальніше про створення роботів у світі читайте на Фактах ICTV.

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