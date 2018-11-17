Хаотические застройки и канализация в реку: кто загрязняет Карпаты

Развитие туризма приносит не только деньги, но и уничтожает окружающую среду. Массовое строительство в одном из крупнейших карпатских курортов привело к загрязнению реки Прутець.

Немало гостиниц, усадеб, кафе и ресторанов экономят на очистных сооружениях, поэтому сбрасывают стоки прямо в реку. Из-за такой халатности поток может стать большой канализацией Карпат, который несет свои воды в Прут, а дальше в Дунай.

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Летом воняет, а зимой еще и дымится. Скрыть канализационные стоки невозможно, они текут сельскими улицами. И на большое количество людей качественные очистные сооружения имеют единицы туристических комплексов, кафе или ресторанов.

К слову, на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы.

Опубликовано Ноябрь, 17 в 14:08



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