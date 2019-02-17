Питаются в спортзале! Почему школы у курортов в плачевном состоянии

Татаров – всего в 15 км от крупнейшего в Украине горно-лыжного комплекса. Здесь все оборудовано под нужды курорта. Даже дети учатся на развлекательной вилле – правда, возведенная она еще 100 лет назад.

Помещение деревянное, окна перекособочились, трещины в фундаменте. Директор уверяет, ежегодно в кабинетах белят, старые глиняные потолки перетирают, здание спасают, как могут. Почти 150 детей питаются в актовом зале. Чтобы разместить всех – несколько кабинетов и спортзал обустроили в других корпусах. Чтобы к ним попасть – надо перейти через дорогу.

Классы разделили деревянной перегородкой. Каждый закоулок переоборудовали под кабинет, даже малейший.

Десять лет назад школу начала возводить частная структура. За это должна была получить почти 4 га земли. В туристическом селе они стоят миллионы.

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Впоследствии оказалось, депутаты землю передали незаконно, продолжаются суды, а в заложниках оказались дети.

К татаровским школьникам равнодушны и в Яремчанском управлении образования. Именно Яремче, еще один известный курорт, подчиняется Татаровскому сельсовету.

Найти ответственных в этой ситуации трудно. Предыдущий председатель сельсовета, который распоряжался землей и начинал строительство, – умер.

Нынешний – не имеет ни одного документа. Руководители от образования закрывают глаза на то, что дети продолжают учиться в условиях прошлого века. А современное здание стоит призрачным.

К слову, дети могут оказаться на улице! В Николаеве остановили ремонт спортивных объектов.

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