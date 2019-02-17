Харчуються у спортзалі! Чому школи біля курортів в плачевному стані

Татарів – усього за 15 км від найбільшого в Україні гірсько-лижного комплексу. Тут усе облаштоване під потреби курорту. Навіть діти навчаються на відпочинковій віллі – щоправда, зведена вона ще 100 років тому.

Приміщення дерев’яне, вікна перекособочилися, тріщини в фундаменті. Директор запевняє, щороку в кабінетах білять, старі глиняні стелі перетирають, будівлю рятують як можуть. Майже 150 дітей харчуються в актовій залі. Аби розмістити всіх – кілька кабінетів та спортзал облаштували в інших корпусах. Щоб до них потрапити – треба перейти через дорогу.

Класи розділили дерев’яною перегородкою. Кожен закапелок переобладнали під кабінет, навіть щонайменший.

Десять років тому школу почала зводити приватна структура. За це мала отримати майже 4 га землі. В туристичному селі вони коштують мільйони.

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Згодом виявилося, депутати землю передали незаконно, тривають суди, а в заручниках опинились діти.

До татарівських школярів байдужі і в Яремчанському управлінні освіти. Саме Яремчі, ще одному відомому курорту, підпорядковується Татарівська сільрада.

Знайти відповідальних у цій ситуації важко. Попередній сільський голова, який розпоряджався землею і розпочинав будівництво, – помер.

Теперішній – не має жодного документа. Керівники від освіти закривають очі на те, що діти продовжують навчатися в умовах минулого століття. А сучасна будівля стоїть примарною.

До слова, діти можуть опинитися на вулиці! У Миколаєві зупинили ремонт спортивних об’єктів.

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