В Харькове чиновники нелегально продали асфальтной крошки на 5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Харьковского городского совета, которые воровали деньги на строительстве дорог. По данным следствия в течение 2016-2018 годов чиновники присвоили 5 млн грн.

Руководство профильного департамента городского совета продавало тонны асфальтированной крошки, которая оставалась после ремонта, подставной фирме, по ценам в пять раз ниже рыночных.

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Впоследствии асфальт перепродавали уже по реальным ценам, а деньги чиновники делили между собой. В фигурантов дела провели обыски и нашли документы, доказывающие причастность к сделке. Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала на Киевщине одного из ключевых главарей ИГИЛ.

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