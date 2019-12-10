Харків виділив 50 млн грн за хату для Діда Мороза при дірявій тепломережі

Будиночок за 6 млн грн, квіти за 7 млн, і ліхтарі за 35 млн. Стільки коштує харківська резиденція Діда Мороза. Торік місто прославилось однією з найдорожчих ялинок в країні, а цей рік Харків йде на ще один рекорд – на новорічні прикраси з бюджету міста витратять близько 50 млн грн.

І все б нічого, от тільки Харків – це суцільна комунальна проблема, кажуть містяни. Через пориви на теплотрасах жителі багатоповерхівок часто сидять без опалення, мікрорайони місяцями без гарячої води, а комунальники страйкують через борги по зарплаті. У мерії ж на все це одна відповідь – містяни новорічну красу оцінять.

Дивіться: У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн

Такому будиночку міг би позаздрити сам Санта-Клаус з Лапландії. Адже у Фінляндії за ці гроші можна купити багатий маєток. Будинок просторий, на 170 м² та з опаленням.

Інженер харківських теплових мереж Валентин Ведерніков каже, що від таких умов не відмовився б і сам.

При цьому місцевим тепловикам не платили зарплату два місяці, люди масово звільняються. Тепломережа дірява, харків’яни масово скаржаться на холодні батареї. В деяких багатоповерхівках, приміром, із серпня гріють воду у відрах.

Далі ситуація тільки погіршуватиметься, каже тепловик. На наступний рік на це в бюджеті передбачено лише 95 млн грн, що на 100 млн грн менше, аніж 2019 року. А за новорічні прикраси місто ж сплатило 50 млн грн.

Окрім доцільності використання грошей, в харківського антикорупційного центру є питання і до реальної вартості закуплених прикрас. Тут промоніторили ціни і заявили, що аналогічний будинок можна було придбати вдвічі дешевше.

Нагадаємо, у Харкові протестували проти махінацій з парковками.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.