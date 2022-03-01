Харків з самого ранку під обстрілом: яка ситуація у місті зараз

Масштабна атака на Харків – місто від самого ранку під авіаударами та артилерійським вогнем, і це – житлові квартали у різних районах Харкова. Десятки загиблих мирних мешканців.

Щодо зруйнованої будівлі ОДА дані про загиблих увесь час змінюються. Офіційно нині це 11 загиблих, але їх може бути більше. Адже, рятувальники кілька разів виїжджали сюди, але щоразу була загроза авіаудару – й рятувальну операцію доводилося згортати, нині її призупинено, бо у темряві вони не мають змоги працювати, продовжать вже завтра.

– Знаєте, був один момент, який дає мені сили вірити, що ми встоїмо – коли сьогодні рятувальники виносили тіло загиблого на заднє подвір’я ОДА, там стояли вцілілі хлопці, скривавлені, перемотані, і вони почали скандувати гасло, яке народилося у Харкові: “Путін – …” далі ви знаєте. І гасло останніх днів боротьби України: “Рускій корабль – іді на…”.

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