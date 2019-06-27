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Факты / Видео / Украина

Хочешь изменений – начни с себя! 2 сезон Новых лидеров стартует на ICTV

Полторы тысячи заявок и только полсотни избранных. 27 июня в 22.30 на ICTV стартует второй сезон Новых лидеров – национального проекта, участники которого доказывают – хочешь перемен? Начни с себя. Они представят свои идеи в различных областях. В частности, экономике, медицине, судебной системе и обороне. С 50 лидеров останутся только восемь. Они и поборются за денежный приз на воплощение своих идей.

Теперь новые лидеры должны презентовать отборочному комитету свои проекты. Но так, чтобы доказать – оказались здесь не случайно.

Впрочем, главное – устоять перед отборочным комитетом. Его представители с участниками не церемонятся.

Потому что среди полусотни лучших им нужно выбрать всего восемь лидеров, которые продолжат борьбу в прямых эфирах.

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В отличие от первого сезона, где новые лидеры представили местные проекты, теперь им предстоит доказать, что способны изменить к лучшему жизнь всей страны.

И уже когда перед судьями отчитались и, казалось бы, можно перевести дыхание, на выходе из студии участников встречает ведущий проекта Павел Казарин.

К лидерам обещает быть лояльным

Мол, им и без того сложно, да и самому непросто.

Победитель Новых лидеров-2 получит денежный приз на реализацию своего проекта. За него участники будут бороться в течение пяти эфиров.

К слову, Новые лидеры 2 сезон: названы топ-25 лидеров от избирателей.

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