Хочешь изменений – начни с себя! 2 сезон Новых лидеров стартует на ICTV
Полторы тысячи заявок и только полсотни избранных. 27 июня в 22.30 на ICTV стартует второй сезон Новых лидеров – национального проекта, участники которого доказывают – хочешь перемен? Начни с себя. Они представят свои идеи в различных областях. В частности, экономике, медицине, судебной системе и обороне. С 50 лидеров останутся только восемь. Они и поборются за денежный приз на воплощение своих идей.
Теперь новые лидеры должны презентовать отборочному комитету свои проекты. Но так, чтобы доказать – оказались здесь не случайно.
Впрочем, главное – устоять перед отборочным комитетом. Его представители с участниками не церемонятся.
Потому что среди полусотни лучших им нужно выбрать всего восемь лидеров, которые продолжат борьбу в прямых эфирах.
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В отличие от первого сезона, где новые лидеры представили местные проекты, теперь им предстоит доказать, что способны изменить к лучшему жизнь всей страны.
И уже когда перед судьями отчитались и, казалось бы, можно перевести дыхание, на выходе из студии участников встречает ведущий проекта Павел Казарин.
К лидерам обещает быть лояльным
Мол, им и без того сложно, да и самому непросто.
Победитель Новых лидеров-2 получит денежный приз на реализацию своего проекта. За него участники будут бороться в течение пяти эфиров.
К слову, Новые лидеры 2 сезон: названы топ-25 лидеров от избирателей.