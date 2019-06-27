Хочеш змін – почни з себе! 2 сезон Нових лідерів стартує на ICTV

Півтори тисячі заявок і лише півсотні обраних. 27 червня о 22.30 на ICTV стартує другий сезон Нових лідерів – національного проекту, учасники якого доводять – хочеш змін? Почни із себе. Вони презентують свої ідеї у різних галузях. Зокрема, економіці, медицині, судовій системі та обороні. Із 50 лідерів залишаться тільки восьмеро. Вони й поборються за грошовий приз на втілення своїх ідей.

Тепер нові лідери мають презентувати відбірковому комітету свої проекти. Але так, щоб довести – опинилися тут не випадково.

Утім головне – встояти перед відбірковим комітетом. Його представники з учасниками не церемоняться.

Бо з-поміж півсотні найкращих їм потрібно обрати всього вісьмох лідерів, які продовжать боротьбу в прямих ефірах.

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На відміну від першого сезону, де нові лідери презентували місцеві проекти, нині їм належить довести, що здатні змінити на краще життя всієї країни.

І вже коли перед суддями відзвітували і, здавалося б, можна перевести подих, на виході зі студії учасників зустрічає ведучий проекту Павло Казарін.

До лідерів обіцяє бути лояльним

Мовляв, їм і без того складно, та й самому непросто.

Переможець Нових лідерів-2 отримає грошовий приз на реалізацію свого проекту. За нього учасники боротимуться упродовж п’яти ефірів.

До слова, Нові лідери 2 сезон: названо топ-25 лідерів від виборців.

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