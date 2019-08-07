Холерні вібріони у морі: в Севастополі закривають два пляжі

Під час відбору проб води на двох пляжах Криму – виявили холерні вібріони.

Росспоживнагляд просить місцеву владу заборонити купання. Про це повідомляють севастопольські ЗМІ.

Раніше поширену інформацію про виявлення штаму холери на пляжі Омега спростували, запевнивши, що купатися там абсолютно безпечно.

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До слова, з кримської колонії звільнили й доправили до Харкова політв’язня Росії, харків’янина Олександра Стешенка.

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