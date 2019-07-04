Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

В Украине снова выросли некоторые пенсии – и отныне их начинают выплачивать. Прежде всего повышение касается тех, кто имел большой стаж – у женщин это более 30 лет, у мужчин – более 35, однако, получал от государства копейки. Прежде всего, это аграрии, медсестры, санитарки, работники образования – всего таких 2,5 млн.

Их пенсия составит 2 тыс. грн. Также возрастет и минималка – на 67 грн. Еще две категории, которые попадают под повышение – инвалиды войны и военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Некоторым государство доплатит по несколько тысяч гривен. В пенсионном фонде уверяют: такие выплаты не одноразовые. И денег в бюджете на них хватит. Но на все нужно время.

– На сегодня в рамках государственного бюджета предусмотрено, что в декабре будет повышение соответствующего пенсионного обеспечения в рамках повышения минимального прожиточного минимума и, соответственно. Однако, если брать повышение, которое произошло в текущем месяце, то это было обусловлено тем, что Пенсионный фонд получил определенные дополнительные ресурсы за счет роста поступлений по ЕСВ, – отмечает председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Читайте: Жизнь на пенсии только начинается! В Киеве бабушка открыла собственный театр

На данном этапе запланировано лишь декабрьское повышение в текущем году. В следующем году должно быть индексация, которая должна быть ежегодной, в рамках роста минимальной заработной платы и рост инфляционных процессов, которые были в предыдущем году. Евгений Капинус ожидает, что эти изменения дадут возможность на постоянной основе осуществлять осовременивания пенсионного обеспечения и держать его в рамках роста заработной платы. Также председатель правления Пенсионного фонда отметил, что для получения достойной пенсии необходимо легально работать и платить единый социальный взнос.

– Пенсионное обеспечение – это следствие заработной платы. Соответственно, если человек платит взносы с большой зарплаты, то пенсионное обеспечение также будет выше, чем у других людей, которые таких средств не платили. Поэтому сегодня основной вопрос – это легализация работы, уплата единого социального взноса, которые в перспективе позволят получить достойное пенсионное обеспечение, – отметил Евгений Капинус.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что с 1 июля в Украине вырастут пенсии.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум
Изменения с июля 2019: выборы, пенсии, биометрика и медреформа
Повышение пенсий с 1 июля: кому и на сколько
Почти 71% украинцев получают пенсии меньше прожиточного минимума – Тимошенко
С 1 июля в Украине вырастут пенсии: на сколько и кто получит
Кабмин одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой
Пенсия за выслугу лет: для кого изменились правила выхода
КСУ отменил минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка