Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

В Украине снова выросли некоторые пенсии – и отныне их начинают выплачивать. Прежде всего повышение касается тех, кто имел большой стаж – у женщин это более 30 лет, у мужчин – более 35, однако, получал от государства копейки. Прежде всего, это аграрии, медсестры, санитарки, работники образования – всего таких 2,5 млн.

Их пенсия составит 2 тыс. грн. Также возрастет и минималка – на 67 грн. Еще две категории, которые попадают под повышение – инвалиды войны и военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Некоторым государство доплатит по несколько тысяч гривен. В пенсионном фонде уверяют: такие выплаты не одноразовые. И денег в бюджете на них хватит. Но на все нужно время.

– На сегодня в рамках государственного бюджета предусмотрено, что в декабре будет повышение соответствующего пенсионного обеспечения в рамках повышения минимального прожиточного минимума и, соответственно. Однако, если брать повышение, которое произошло в текущем месяце, то это было обусловлено тем, что Пенсионный фонд получил определенные дополнительные ресурсы за счет роста поступлений по ЕСВ, – отмечает председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

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На данном этапе запланировано лишь декабрьское повышение в текущем году. В следующем году должно быть индексация, которая должна быть ежегодной, в рамках роста минимальной заработной платы и рост инфляционных процессов, которые были в предыдущем году. Евгений Капинус ожидает, что эти изменения дадут возможность на постоянной основе осуществлять осовременивания пенсионного обеспечения и держать его в рамках роста заработной платы. Также председатель правления Пенсионного фонда отметил, что для получения достойной пенсии необходимо легально работать и платить единый социальный взнос.

– Пенсионное обеспечение – это следствие заработной платы. Соответственно, если человек платит взносы с большой зарплаты, то пенсионное обеспечение также будет выше, чем у других людей, которые таких средств не платили. Поэтому сегодня основной вопрос – это легализация работы, уплата единого социального взноса, которые в перспективе позволят получить достойное пенсионное обеспечение, – отметил Евгений Капинус.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что с 1 июля в Украине вырастут пенсии.

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