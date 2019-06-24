С 1 июля в Украине вырастут пенсии: на сколько и кто получит
С 1 июля в Украине очередное повышение пенсий. В частности, у тех людей, которые имели большой трудовой стаж, но небольшую зарплату.
Речь идет о женщинах, которые проработали более 30 лет, и мужчин – более 35 лет. Теперь их пенсионные выплаты будут не менее 2 тыс. грн.
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Об этом сегодня сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и напомнил, что повышение выплат всем категориям пенсионеров анонсировали еще в январе 2018 года.
С тех пор увеличенные пенсии получили военные пенсионеры и представители опасных профессий. И вот теперь нашли механизм перерасчета для людей с большим стажем.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кабмин одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой.