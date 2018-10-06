Ігри та розрахунок на особистість – як працює сучасна українська школа

Україна вшановує вчителів – традиційно у першу неділю жовтня, тобто завтра, у них професійне свято. Але нині фах вчителя шаленими темпами змінюється.

Педагог у 90-х і зараз – це абсолютно різні люди. Адже нині у розпалі освітня реформа – і тепер школярів виховують не як маленьку частинку великого механізму держави, а як значущу особистість.

У перших класах на стінах діаграми, малюнки та осінні аплікації. Навчання – в ігровій формі.

Дивіться: Іменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна

Сучасні другокласники, розкуті та комунікабельні , результат є – тішиться вчителька.

Противники новацій критикують, мовляв, дітям дають забагато свободи. Деякі вчителі переконують, якщо на уроці цікаво, то жодних проблем з дисципліною не виникає. Це вдається, якщо школа оснащена відповідною технікою – щоб краще провести урок. На жаль, таких інтерактивних дошок та навіть банальних комп’ютерів у багатьох учителів немає.

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині занепадає одна з найбільших в області музичних шкіл. Там навчається 4 сотні дітей.

Опубліковано Жовтень, 06 в 19:50



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.