Между мостом на КПВВ в Станице Луганской запустили бесплатный электрокар

Электрокар начал курсировать в Станице Луганской между пунктом пропуска и разрушенным мостом. Ежедневно линию разграничения пересекают здесь более 10 тысяч человек. Это единственный пешеходный переход на всю Луганскую область.

До сих пор основным средством, которое облегчало путь почти в километр – между мостом и пунктом пропуска – были колясочники.

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Они правили до 200 гривен за поездку. Еще 50 гривен могла стоить доставка багажа.

Теперь здесь курсирует бесплатный электрокар, которым обычно пользуются в гольф-клубах. Ведь большой автобус на линии разграничения, даже после отвода войск, с точки зрения безопасности и обслуживания – не лучший вариант.

За первый день работы этот 8-местный электромобиль перевез почти три сотни людей. Его приобрели на средства ООН.

Ранее Факты ICTV писали про 5 лет со дня освобождения Станицы Луганской. Как живет прифронтовой город сейчас.

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