Іменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна

Мистецькому коледжу – біле престижне фортепіано, розумним і талановитим студентам – іменні стипендії. Такі подарунки привіз на Чернігівщину президентський фонд Леоніда Кучми Україна.

Другий президент особисто вручив нагороди та поспілкувався з колективом Ніжинського коледжу культури й мистецтв імені Заньковецької і студентами Чернігівського національного технологічного університету.

Подарунки у вигляді іменних стипендій по 15 тисяч гривень кожному – отримали й п’ятеро найкращих студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Так підтримує Фонд Леоніда Кучми здібних, талановитих студенів, бо саме вони – майбутнє української науки й техніки.

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Головна мета таких стипендій – заохотити молодь до опанування, насамперед, технічних спеціальностей.

Нагадаємо, стипендіати президентського фонду Леоніда Кучми Україна готуються до виступів на міжнародних конкурсах.

Опубліковано Жовтень, 06 в 14:17



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