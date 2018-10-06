Іменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна
Мистецькому коледжу – біле престижне фортепіано, розумним і талановитим студентам – іменні стипендії. Такі подарунки привіз на Чернігівщину президентський фонд Леоніда Кучми Україна.
Другий президент особисто вручив нагороди та поспілкувався з колективом Ніжинського коледжу культури й мистецтв імені Заньковецької і студентами Чернігівського національного технологічного університету.
Подарунки у вигляді іменних стипендій по 15 тисяч гривень кожному – отримали й п’ятеро найкращих студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Так підтримує Фонд Леоніда Кучми здібних, талановитих студенів, бо саме вони – майбутнє української науки й техніки.
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Головна мета таких стипендій – заохотити молодь до опанування, насамперед, технічних спеціальностей.
Нагадаємо, стипендіати президентського фонду Леоніда Кучми Україна готуються до виступів на міжнародних конкурсах.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!