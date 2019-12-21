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Факты / Видео / Украина

Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой

На Востоке Украины террористы шесть раз обстреляли наши позиции. Боевики и в дальнейшем применяют запрещенные минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Наиболее горячо было вблизи Крымского, Зайцево и Новотроицкого.

Уже несколько дней, как российские наемники стреляют меньше. Но тишина эта обманчива, поскольку со стороны оккупированной Горловки противник явно к чему-то готовится.

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Утром над укреплениями армейцев минут десять кружил вражеский беспилотник. Фронтовая примета основном безошибочная, если прилетел беспилотник – жди обстрелов.

Когда выпадает свободная минута, армейцы ходят на спортплощадку. Ее сами же и построили из того, что было под ногами. Поддерживать свою физическую форму в импровизированный спортзал бойцы приходят даже из соседнего поста.

Душевным здоровьем нацгвардийцив занимается психолог. На фронте это его позывной и специальность. Психолог ежедневно наведывается на нулевые позиции. Своевременная помощь психолога на передовой, как правило, уменьшает риск возникновения посттравматического расстройства после возвращения к мирной жизни.

Напомним, на Донбассе боевики использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.

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