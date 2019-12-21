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Імпровізований спортзал та психолог. Як бійці ЗСУ підтримують здоров’я на передовій

На Сході України терористи шість разів обстріляли наші позиції. Бойовики і надалі застосовують заборонені міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Найгарячіше було поблизу Кримського, Зайцевого та Новотроїцького.

Вже декілька днів, як російські найманці стріляють менше. Але тиша ця оманлива, оскільки з боку окупованої Горлівки противник явно до чогось готується.

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Зранку над укріпленнями армійців хвилин десять кружляв ворожий дрон. Фронтова прикмета здебільшого безпомилкова, якщо прилетів безпілотник – чекай обстрілів.

Коли випадає вільна година, армійці ходять на спортмайданчик. Його самі ж і спорудили з того, що було під ногами. Підтримувати свою фізичну форму в імпровізований спортзал бійці приходять нвавіть із сусіднього посту.

Душевним здоров’ям нацгвардійців опікується психолог. На фронті це його позивний і спеціальність. Психолог щодня навідується на нульові позиції. Вчасна допомога психолога на передовій, як правило, зменшує ризик виникнення посттравматичного розладу після повернення до мирного життя.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.

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