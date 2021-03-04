Индексация пенсий в Украине: кто получит доплаты в марте

В Украине стартует индексация пенсий. В среднем доплаты составят 300 грн. И все будет зависеть от суммы, которую сейчас получают люди почтенного возраста.

Обновленную пенсию в марте должны получить более 8 млн украинцев. Под весеннюю индексацию не попадут только бывшие военные, ученые и чиновники, поскольку их начисления регулируются отдельными законами.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, тем, кто не попал под индексацию, с июля будут ежемесячно доплачивать по 100 грн.

Уже в апреле автоматически произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров. А в октябре дополнительно 400 грн получат те, кому за 75 лет.

В этом году в Пенсионном фонде на выплаты предусмотрено почти 500 млрд грн.

Сейчас в Украине минимальная пенсия составляет 1 769 грн. К концу года она должна увеличиться почти на 200 грн.

С 1 марта пенсии повысятся для 8 млн украинцев, которые имеют большой трудовой стаж, согласно постановлению Кабмина О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году.

В среднем сумма повышения составляет 308 грн, а минимальный размер повышения – 100 грн.

После индексации минимальная пенсия повысится с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет – для женщин и 35 – для мужчин. Подробнее об индексации пенсий в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.