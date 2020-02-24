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Факты / Видео / Украина

Инвестиции и модернизация. Как остановить падение украинской промышленности

Госстат за последний квартал прошлого года зафиксировал падение украинской промышленности на 7, 5%. Это більше всего ударило по металлургам, машиностроении, пищевой промышленности и производстве текстиля. Если спад продолжится – сокращение работников неизбежно, и дальше будут закрываться заводы и производства.

Худшие показатели в независимой Украине в прошлом году зафиксировали в горно-металлургическом комплексе. На 30 предприятиях, действующих в стране, произвели лишь 21 млн тонн стали. Это вдвое меньше, чем 10 лет назад.

Рецепты от Минэкономики известны: модернизация, инвестиции и рост производительности. Правительство за 5 лет хочет привлечь 50 млрд долларов для обновления мощностей.

Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины – Мариупольский комбинат имени Ильича. Основная часть продукции идет на экспорт. Цены за последний год упали на треть. Добило и резкое укрепление гривны. Смотрите больше в сюжете Натальи Кулик.

Факты ICTV ранее писали о том, как Украина спасает промышленность.

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