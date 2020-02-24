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Факти / Відео / Україна

Інвестиції та модернізація. Як зупинити падіння української промисловості

Держстат за останній квартал минулого  року зафіксував падіння української промисловості на 7, 5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості та виробництві текстилю. Якщо спад триватиме – скорочення працівників неминуче, й далі закриватимуться заводи і виробництва.

Найгірші показники за часів незалежної України торік зафіксували у гірничо-металургійному комплексі. На 30 підприємствах, що діють у країні, виплавили лише 21 млн тонн сталі. Це вдвічі менше, ніж 10 років тому.

Рецепти від Мінекономіки відомі: модернізація, інвестиції та зростання продуктивності. Уряд за 5 років хоче залучити 50 млрд  доларів для оновлення потужностей.

Одне з найбільший промислових підприємств України – Маріупольский комбінат імені Ілліча. Основна частина продукції йде на експорт. Ціни за останній рік впали на третину. Добило і різке зміцнення гривні. Дивіться більше у сюжеті Наталі Кулик.

Факти ICTV раніше писали про те, як Україна рятує промисловість.

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