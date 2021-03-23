Ипотека 7%. Тенденция улучшения условий для обеспечения жильем украинских семей

Поддержка населения и содействие ему в экономической сфере приобретает во времена длительного коронакризиса особое значение.

На это направлена ​​и государственная программа доступной ипотеки, цель которой — улучшить условия обеспечения населения жильем.

Способствуют этому и украинские застройщики, например, компания Интергал-Буд, где в эти дни оформили первую сделку по программе.

В компании уверены, что именно доступная ипотека сможет стать необходимым драйвером экономики страны, действенным инструментом развития городов и городков.

Перечень тех, кто присоединяется к дальнейшему развитию программы, все больше расширяется. Благодаря этому украинцы будут иметь больше возможностей для счастливого будущего.

Концепции дизайна интерьерных решений для МФК премиум-класса

Компания Интергал-Буд собрала украинских архитекторов и дизайнеров в клиентском пространстве комплекса Intergal City для презентации концепции дизайна интерьер них решений этого объекта.

В рамках презентации также состоялась панельная дискуссия на тему — чего ждать от дизайна интерьеров общественных пространств в 2021 году.

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