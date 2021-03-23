Іпотека 7%. Тенденція покращення умов для забезпечення житлом українських родин

Підтримка населення та сприяння йому в економічній сфері набуває в часи тривалої коронакризи особливого значення.

На це спрямована й державна програма доступної іпотеки, мета якої — поліпшити умови забезпечення населення житлом.

Сприяють цьому й українські забудовники, наприклад, компанія Інтергал-Буд, де цими днями оформили першу угоду за програмою.

В компанії впевнені, що саме доступна іпотека зможе стати необхідним драйвером економіки країни, дієвим інструментом розвитку міст та містечок.

Перелік тих, хто приєднується до подальшого розвитку програми, дедалі розширюється. Завдяки цьому українці матимуть більше можливостей для щасливого майбутнього.

Концепції дизайну інтер’єрних рішень для БФК преміум-класу

Компанія Інтергал-Буд зібрала українських архітекторів та дизайнерів в клієнтському просторі комплексу Intergal City для презентації концепції дизайну інтер’єр них рішень цього об’єкта.

В рамках презентації також відбулася панельна дискусія на тему – чого чекати від дизайну інтер’єрів публічних просторів у 2021 році.

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