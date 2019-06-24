Історична техніка Другої Світової – ретрозліт Олександрія на Кіровоградщині

Ретрозліт на Кіровоградщині. Олександрія зібрала найкращі екземпляри раритетів вітчизняного та зарубіжного автопрому. Колекціонери з усієї України звезли сюди історичну техніку Другої Світової, мирні БМВ, Опель, Крайслер, ГАЗ. Відреставровані автівки та мотоцикли проїхалися парадом вулицями міста, а їхні власники постали в костюмах епохи, в яку з’явилася автотехніка.

Ретрозліт Олександрія вчетверте збирає шанувальників вишуканої автостаровини. Півтори сотні раритетів від 30-х до 1989-го – виблискують фарбою.

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Очі від розмаїття ретротехніки горять не лише у дітей. Дорослі залюбки фотографуються і самі б не проти піддати газу за кермом раритета.

Окрема експозиція – техніка часів Другої світової. Легендарна тритонка ЗІС-5, ленд-лізівський позашляховик Додж, гармата-зенітка зразка 1939-го, польова кухня. Ставили не на кількість, а на унікальність, кажуть організатори.

Ретрозліт цікавий не лише колекціонерам, відреставровані раритети – хороші ілюстрації історії автопрому і своїх часів у різних країнах для різних поколінь.

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