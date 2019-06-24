Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Історична техніка Другої Світової – ретрозліт Олександрія на Кіровоградщині

Ретрозліт на Кіровоградщині. Олександрія зібрала найкращі екземпляри раритетів вітчизняного та зарубіжного автопрому. Колекціонери з усієї України звезли сюди історичну техніку Другої Світової, мирні БМВ, Опель, Крайслер, ГАЗ. Відреставровані автівки та мотоцикли проїхалися парадом вулицями міста, а їхні власники постали в костюмах епохи, в яку з’явилася автотехніка.

Ретрозліт Олександрія вчетверте збирає шанувальників вишуканої автостаровини. Півтори сотні раритетів від 30-х до 1989-го – виблискують фарбою.

Дивіться: Стрибали з трамплінів та плавали у багнюці – трактор-фест на Черкащині

Очі від розмаїття ретротехніки горять не лише у дітей. Дорослі залюбки фотографуються і самі б не проти піддати газу за кермом раритета.

Окрема експозиція – техніка часів Другої світової. Легендарна тритонка ЗІС-5, ленд-лізівський позашляховик Додж, гармата-зенітка зразка 1939-го, польова кухня. Ставили не на кількість, а на унікальність, кажуть організатори.

Ретрозліт цікавий не лише колекціонерам, відреставровані раритети – хороші ілюстрації історії автопрому і своїх часів у різних країнах для різних поколінь.

До слова, освітні десанти та українські студенти: як проходить авіавиставка Ле Бурже.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вдарила блискавка: на Кіровоградщині згоріла будівля РДА
На Кіровоградщині Volkswagen на смерть збив двох пішоходів
Смерть від сказу: на Кіровоградщині чоловіка покусала домашня вівчарка
У Кіровоградській області вагітна школярка наклала на себе руки – ЗМІ
На Кіровоградщині легковик влетів у потяг – водій загинув на місці
Грип продовжує вбивати: на Кіровоградщині померли двоє людей
Конституційний суд дозволив перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку
Снігопади в Україні: у двох областях обмежено рух

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка