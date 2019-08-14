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Итальянская паста и барбершоп: как сменить профессию и открыть бизнес

В Украине ширится тенденция, когда люди овладевают новую специальность, часто кардинально противоположную той, чем занимались. Новая деятельность становится не просто работой, а делом жизни.

К примеру, менеджер-экономист Елена, теперь производит более десяти видов домашней итальянской паст, а бывший строитель Виталий – стал парикмахером и в его барбершоп сейчас запись на неделю вперед.

До декрета Елена была менеджером-экономистом. Когда родила дочку, искала для маленькой полезную, вкусную и легкую в приготовлении еду. И думала о будущем – возвращаться к офисной работе не хотела.

Эксперименты начинались дома. Впоследствии, купила оборудование, и из квартиры производство переехало в мини-цех. Здесь Елена производит 20 килограммов авторской домашней пасты еженедельно. Ее поставляют в рестораны и продают в розницу. Уже есть постоянные покупатели. 300 граммов стоят 80-90 гривен.

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Также в Черкассах открылась сугубо мужская территория – парикмахерская барбершоп. Открыл ее Виталий, строитель по специальности. После перелома руки пришлось идти в центр занятости, там выучился на парикмахера.

Виталий, как и Елена, убежден, лучше решиться на перемены, чем потом жалеть, что не рискнул.

Ранее Факты ICTV писали, где и как в Украине пройти переквалификацию.

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