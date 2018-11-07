С минометов переключились на пулеметы: ситуация на Светлодарской дуге

С минометов переключились на пулеметы. Обстановка на Светлодарской дуге – немного стабилизировалась. Армейцы связывают это с незаконными выборами в ОРДЛО и прогнозируют эскалацию после них.

Сейчас враг активно укрепляется. Черный дым на горизонте – от окопной мины. Кремлевские наемники роют траншеи.

Увеличение количества огневых точек означает только одно: когда строительные работы закончатся, российско-оккупационные войска увеличат и количество обстрелов. Пока же мониторят обстановку.

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Над позициями украинских военных и днем, и ночью летают вражеские беспилотники. Они изучают изменения в опорных пунктах, а еще корректируют огонь.

Напомним, боевики активизировались на Авдеевской промке: целятся под прикрытием.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 19:52



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