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С минометов переключились на пулеметы: ситуация на Светлодарской дуге

С минометов переключились на пулеметы. Обстановка на Светлодарской дуге – немного стабилизировалась. Армейцы связывают это с незаконными выборами в ОРДЛО и прогнозируют эскалацию после них.

Сейчас враг активно укрепляется. Черный дым на горизонте – от окопной мины. Кремлевские наемники роют траншеи.

Увеличение количества огневых точек означает только одно: когда строительные работы закончатся, российско-оккупационные войска увеличат и количество обстрелов. Пока же мониторят обстановку.

Смотрите: Попытка прорыва и постоянные обстрелы: ситуация в окрестностях Горловки

Над позициями украинских военных и днем, и ночью летают вражеские беспилотники. Они изучают изменения в опорных пунктах, а еще корректируют огонь.

Напомним, боевики активизировались на Авдеевской промке: целятся под прикрытием.

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