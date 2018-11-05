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Целятся под прикрытием: боевики активизировались на Авдеевской промке

Один из самых горячих участков фронта – традиционно Авдеевская промзона. Враг не прекращает обстрелы даже днем.

Стоит выглянуть из траншеи, и уже хорошо видно враждебные опорные пункты. Противник несколько раз открывает огонь из стрелкового оружия, также целит и снайпер. Причем работает под прикрытием.

– Раз на раз не приходится. Бывает, по бойницы прицельно бьют. Пытаются спровоцировать, вытащить нас, чтобы мы вышли, и тогда по нам отработать, – говорят бойцы ООС.

Также часто в сторону украинских позиций работает вражеский пулемет. Оккупационные войска все чаще бьют из минометов и артиллерии, запрещенных Минском.

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Защитники промки не только держат обстановку под контролем, но и хорошо подготовились к зиме.

К слову, малейшее движение – и раздаются выстрелы: ситуация в Марьинке.

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