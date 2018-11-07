Із мінометів переключились на кулемети: ситуація на Світлодарській дузі
Із мінометів переключились на кулемети. Обстановка на Світлодарській дузі – дещо стабілізувалась. Армійці пов’язують це з незаконними виборами в ОРДЛО і прогнозують ескалацію після них.
Зараз ворог активно укріплюється. Чорний дим на обрії – від окопної міни. Кремлівські найманці риють траншеї.
Збільшення кількості вогневих точок означає тільки одне: коли будівельні роботи закінчаться, російсько-окупаційні війська збільшать і кількість обстрілів. Поки ж моніторять обстановку.
Дивіться: Спроба прориву та постійні обстріли: ситуація на околицях Горлівки
Над позиціями українських військових і вдень, і вночі літають ворожі безпілотники. Вони вивчають зміни на опорних пунктах, а ще коригують вогонь.
Нагадаємо, бойовики активізувались на Авдіївській промці: цілять під прикриттям.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!