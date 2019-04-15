Изолированные, с датчиками и пластмассовые: как в Киеве заменяют старые теплотрассы

Подачу тепла в дома уже прекратили, в столице – уже больше недели назад. Коммунальщики не стали терять времени, сразу начали подготовку к следующему сезону, заменяя трубы. Вместо ржавых и дырявых кладут новые, изолированные.

Старые трубы пролежали в земле более полувека и требуют немедленной замены. Некоторые из труб, как решето. Влага разъедала их десятилетиями – и снаружи, и изнутри.

Сейчас коммунальщики прокладывают новые трубы – утепленные и изолированные, такие используют во всем мире. Тепло в них не теряется, а сами трубы исправно служат по 40-50 лет.

Для горячей воды трубы вообще без металла – только пластик. Поэтому сети не подвергаются коррозии. Кроме того, их можно укладывать прямо в землю – без бетонных конструкций. Это значительно ускоряет процесс. При этом меняют сразу цели теплотрассы, а не отдельные метра, как раньше.

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Если вдруг где-то произойдет порыв – новая труба просигнализирует, где именно – все зафиксируют специальные провода.

До следующей зимы столичные коммунальщики обещают заменить рекордные 130 километров изношенных теплотрасс. Капремонты планируют, прежде всего, на Троещине, Святошино, Оболони и Борщаговке.

А тем временем, в Николаеве третий день идет дождь, а в доме на улице Курортной капает с потолка даже на первом этаже.

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