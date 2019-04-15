Ливень в доме из дыры в крыше: аварийное здание в Николаеве

В Николаеве третий день идет дождь, а в доме на улице Курортной капает с потолка даже на первом этаже. На кровле старой хрущевки огромная дыра. Два месяца назад на крыше обвалилась плита дымохода. До сих пор жители и коммунальщики спорят – кто будет делать ремонт.

Жители не удивлены, 55 лет дом никогда капитально не ремонтировали. Чиновники обещали найти кран, снять плиту и починить кровлю, но до сих пор ЖЭК даже не закрыл дыру, хотя обещал еще на прошлой неделе.

Как выяснилось, ЖЭК и не планировал ремонтировать крышу. Такая услуга не предусмотрена в квартплате. В департаменте ЖКХ кровлю пообещали восстановить только после обращения журналистов.

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В Николаеве 760 крыш требуют капитального ремонта. В этом году отремонтируют только 30. В департаменте ЖКХ предлагают жителям создавать объединения совладельцев многоквартирного дома. Для ОСМД ремонт крыш происходит быстрее, но при условии софинансирования.

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