Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Ливень в доме из дыры в крыше: аварийное здание в Николаеве

В Николаеве третий день идет дождь, а в доме на улице Курортной капает с потолка даже на первом этаже. На кровле старой хрущевки огромная дыра. Два месяца назад на крыше обвалилась плита дымохода. До сих пор жители и коммунальщики спорят – кто будет делать ремонт.

Жители не удивлены, 55 лет дом никогда капитально не ремонтировали. Чиновники обещали найти кран, снять плиту и починить кровлю, но до сих пор ЖЭК даже не закрыл дыру, хотя обещал еще на прошлой неделе.

Как выяснилось, ЖЭК и не планировал ремонтировать крышу. Такая услуга не предусмотрена в квартплате. В департаменте ЖКХ кровлю пообещали восстановить только после обращения журналистов.

Смотрите: Месяц реконструкции Шулявского моста: что уже сделали и как выглядит сейчас

В Николаеве 760 крыш требуют капитального ремонта. В этом году отремонтируют только 30. В департаменте ЖКХ предлагают жителям создавать объединения совладельцев многоквартирного дома. Для ОСМД ремонт крыш происходит быстрее, но при условии софинансирования.

Ранее Факты ICTV писали, как в Николаеве утепляют школы и садики.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

50% экономии на отоплении: как в Николаеве утепляют школы и садики
Николаев в дыму: огонь подбирается к домам, уничтожает животных и птиц
Новые турецкие вместо советских: в Николаеве меняют опасные лифты
В Николаеве разваливается детская больница: куда эвакуировали больных корью
Разбить руками кирпичи и уничтожить противника на татами: соревнования десантников
В Николаеве ветер повалил дерево на маршрутку с людьми – есть пострадавшие
В школах и садах Николаева детей вместо масла кормили спредом
Дети могут оказаться на улице! В Николаеве остановили ремонт спортивных объектов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка