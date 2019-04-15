Ізольовані, з датчиками та пластмасові: як у Києві замінюють старі теплотраси

Подачу тепла в оселі вже припинили, у столиці – вже понад тиждень тому. Комунальники не стали гаяти часу, одразу розпочали підготовку до наступного сезону, замінюючи труби. Замість іржавих і дірявих кладуть нові, ізольовані.

Старі труби пролежали в землі понад півстоліття й потребують негайної заміни. Деякі з труб, як решето. Волога роз’їдала їх десятиліттями – і ззовні, і зсередини.

Нині комунальники прокладають нові труби – утеплені та ізольовані, такі використовують у всьому світі. Тепло в них не втрачається, а самі труби справно служать по 40-50 років.

Для гарячої води труби взагалі без металу – лише пластик. Тож мережі не піддаються корозії. Крім того, їх можна укладати просто в землю – без бетонних конструкцій. Це значно пришвидшує процес. При цьому міняють одразу цілі теплотраси, а не окремі метри, як раніше.

Якщо раптом десь станеться порив – нова труба просигналізує, де саме – усе зафіксують спеціальні дроти.

До наступної зими столичні комунальники обіцяють замінити рекордні 130 кілометрів спрацьованих теплотрас. Капремонти планують, насамперед, на Троєщині, Святошино, Оболоні та Борщагівці.

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