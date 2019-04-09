Месяц реконструкции Шулявского моста: что уже сделали и как выглядит сейчас

Почти месяц продолжается реконструкция Шулявского моста. По состоянию на сейчас демонтировано 30% автомобильной части. Сразу начинаются дальнейшие работы.

Работают на объекте полсотни рабочих, в две смены. До конца апреля Шулявский переезд обещают полностью демонтировать.

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Без пробок, конечно, не обходится. Утром затруднено движение на проспекте Победы от метро Святошино в центр Киева, вечером – в обратном направлении. И на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы – тоже в часы пик автомобильная пробка. Чтобы не попасть в пробки, водителям надо выезжать раньше.

Напомним, что с 16 марта 2019 года Шулявский мост закрыли на ремонт, поэтому изменились маршруты общественного транспорта.

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