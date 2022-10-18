Кабмин Израиля рассматривает шаги на встречу военной поддержки Украины — эксперт

На этой неделе может состояться разговор между министрами обороны Украины и Израиля, во время которого может быть обсуждена военная поддержка для Киева со стороны официального Иерусалима.

Об этом в рамках национального телемарафона ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал военный эксперт Виктор Верцнер.

Он прокомментировал возможность военной помощи Украине со стороны Израиля после того, как Иран, с которым у еврейского государства есть давние конфликты, начал поставлять России дроны Shahed-136.

— Последней точкой стало то, что Иран и Россия свои отношения усиливают, соответственно есть смысл усилить свои отношения с Украиной, в частности помощью в военной сфере, — пояснил Верцер.

Эксперт напомнил, что Израиль неоднократно заявлял о том, что поддерживает Украину, хотя после 24 февраля еще ни разу не оказывал Киеву военную помощь.

— Важной помощи от государства (Израиля, — Ред.), средств борьбы с беспилотниками или ПВО еще не было. Я считаю, что это будет следующим шагом, — сказал он.

Верцнер считает, что Израиль мог бы предоставить Украине средства противоракетной обороны, которые есть на вооружении еврейского государства. Кроме того, считает эксперт, есть две батареи ПВО Железный купол, которые находятся на вооружении у США.

— Эти батареи могут быть доставлены в Украину. Есть и другие разработки, как ракетные, как и не только ракетные… Есть чем помочь, — говорит он.

Виктор Верцнер считает, что Израиль имеет достаточно опыта и технологий для противодействия таким средствам поражения, как иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Кроме того, эксперт считает, что иранские ракеты, которые Тегеран планирует поставлять Москве, являются “неплохим” вооружением, поэтому к ним надо относиться серьезно.

— Это свидетельствует о том, что Россия почти использовала собственный запас высокоточного вооружения… это уже есть определенная проблема у России, поэтому она ищет другие пути поставки по этому вооружению, — заявил он.

По мнению Верцнера Иран договорился с Россией на сделку по продаже оружия, поскольку из-за санкций, у Тегерана нет возможности покупать какие-то товары, которые теперь может предложить Москва. Впрочем однозначно сказать, что именно побудило Иран пойти на такое соглашение, пока сложно, считает эксперт.

Он добавил, что сейчас голоса в правительстве Израиля по военной поддержке Украины не единичны, а на этой неделе, по словам Верцнера, должен состояться разговор между министрами обороны Украины и Израиля.

Фото: Depositphotos

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