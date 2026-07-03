Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую следствие считает ключевой подозреваемой по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья.

В Германии уже провели обыск по месту ее проживания в районе Майн-Таунус. Также нашли и обыскали автомобиль, которым она пользовалась.

Дело о взрыве в Монако: что известно о Березовской

– Согласно красному уведомлению, опубликованному Интерполом в пятницу, подозреваемой является Анастасия Березовская – 39-летняя гражданка Украины. Она брюнетка и имеет татуировку, «возможно, змею», на правой руке, которая тянется от плеча до локтя, – говорится в сообщении.

Там уточнили, что подозреваемая говорит на немецком языке. Журналисты издания Spiegel отметили, что Березовская – родом из Луганской области и проживает в Германии с марта 2022 года, оформив временную защиту. Сначала она проживала в центре размещения беженцев.

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В СМИ отмечают, что следователи нашли ее благодаря видео с камер наблюдения и указаниям свидетеля, который контактировал с ней до инцидента.

Согласно видеозаписям, женщина находилась в Монако много дней, изучая местность, в том числе на автомобиле.

В прокуратуре Монако утверждают, что следователям потребовалось 48 часов для идентификации подозреваемой.

Также заместитель прокурора Морган Раймонд объявил, что подозреваемая “действовала не в одиночку”. По его словам, на днях задержали еще двух подозреваемых мужчин, которых впоследствии отпустили, поскольку конкретных доказательств их возможной причастности не нашлось.

Источники BFMTV отметили, что женщину нашли в Германии после того, как по всей Европе начались ее поиски.

Во внутренней служебной записке полиции Монако подчеркнули, что эта osoba, вероятно, маскируется таким образом, что выглядит как мужчина.

Записи с камер наблюдения, на которых видна подозреваемая, распространили в социальных сетях.

Женщину разыскивают за покушение на убийство, установку взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и преступный сговор.

Следствие считает, что именно она заложила взрывчатку у подножия здания, расположенного между бульваром Италии и улицей Преподобного Отца Луи Фролла в Монако, недалеко от границы с Францией.

Устройство взорвалось около 21:00 в понедельник, когда Ермолаев, его сын и спутница вошли в вестибюль. Всех троих пострадавших срочно доставили в больницу.

Ермолаев, по последним данным, уже не находится в критическом состоянии, однако его спутнице ампутировали обе ноги. Официальная жена предпринимателя не получила ранений, так как находилась в другом месте.

Взрыв в Монако 29 июня: что известно

Напомним, во время взрыва в Монако 29 июня пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который находится под санкциями Украины, его жена и 13-летний сын.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили личность подозреваемой по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его партнерша и 13-летний мальчик.

Вадим Ермолаев, бизнесмен из Днепра, в свое время занимал 23-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов страны по версии Forbes.

В 2019 году он отказался от украинского гражданства, оставив себе только гражданство Кипра.

В декабре 2023 года к Вадиму Ермолаеву были применены санкции СНБО сроком на десять лет из-за его связей с предприятиями, которые после оккупации Крыма работали в соответствии с российским законодательством и уплачивали налоги в бюджет РФ.

Источники: Интерпол, BFMTV, Le Figaro, Nice-Matin, Spiegel

Фото: Интерпол

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