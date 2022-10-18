Кабмін Ізраїля розглядає кроки на зустріч військової підтримки України – експерт

Цього тижня може відбутись розмова між міністрами оборони України та Ізраїля, під час якої може бути обговорена військова підтримка для Києва з боку офіційного Єрусалиму.

Про це в рамках національного телемарафону ведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповів військовий експерт Віктор Верцнер.

Він прокоментував можливість військової допомоги Україні з боку Ізраїля після того, як Іран, з яким у єврейської держави є давні конфлікти, почав постачати Росії дрони Shahed-136.

– Останньою крапкою стало те, що Іран та Росія свої стосунки посилюють, відповідно є сенс посилити свої стосунки з Україною, зокрема допомогою у військовій сфері, – пояснив Верцер.

Експерт нагадав, що Ізраїль неодноразово заявляв про те, що підтримує Україну, хоча після 24 лютого ще жодного разу не надавав Києву військову допомогу.

– Важливої допомоги від держави (Ізраіля, – Ред.), засобів боротьби з безпілотниками чи ППО ще не було. Я вважаю, що це буде наступним кроком, – сказав він.

Верцнер вважає, що Ізраїль міг би надати Україні засоби протиракетної оборони, які є на озброєнні єврейської держави. Крім того, вважає експерт, є дві батареї ППО Залізний купол, які знаходяться на озброєнні у США.

– Ці батареї можуть бути доставлені до України. Є й інші розробки, як ракетні, як і не тільки ракетні… Є чим допомогти, – каже він.

Віктор Верцнер вважає, що Ізраїль має достатньо досвіду та технологій для протидії таким засобам ураження, як іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Крім того, експерт вважає, що іранські ракети, які Тегеран планує постачати Москві, є “непоганим” озброєнням, тому до них треба ставитись серйозно.

– Це свідчить про те, що Росія майже використала власний запас високоточного озброєння… це вже є певна проблема у Росії, тому вона шукає інші шляхи постачання щодо цього озброєння, – заявив він.

На думку Верцнера Іран домовився з Росією на угоду щодо продажу зброї, оскільки через санкції, у Тегерана немає можливості купувати якісь товари, які тепер може запропонувати Москва. Втім однозначно сказати, що саме спонукало Іран піти на таку угоду, наразі складно, вважає експерт.

Він додав, що наразі голоси в уряді Ізраїля щодо військової підтримки України не поодинокі, а цього тижня, за словами Верцнера, має відбутись розмова між міністрами оборони України та Ізраїля.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.