Кандидаты от Оппоблока: с чем мажоритарщики готовы идти в Раду

Факты ICTV продолжают рассказывать о кандидатах-мажоритарщиках от политсил. На очереди – Оппозиционный блок. Всего политическая сила ведет в парламент 224 кандидатов-мажоритарщиков. Кое-кто уже с опытом работе в Раде, а кто-то с опытом работы на местах.

Как позиционирует своих кандидатов партия – все эффективные руководители и опытные специалисты. Большинство из них ежедневно решает вопросы развития городов, организовывает доставку гуманитарных грузов на Донбасс, борется за экологию, помогает людям.

Для такого города как Кривой Рог вопросы экологии – в приоритете. Константин Павлов среди тех, кто ежедневно решает эту проблему и настаивает на введении закона об экологическом налоге. Его цель – оставлять деньги на местах и ​​направлять их на модернизацию вредных предприятий.

Еще одна важная проблема – транспорт. Под руководством народного депутата Павлова сейчас закупают 50 новых троллейбусов и 10 автобусов для города. Несмотря на работу в оппозиции, кандидат использует все рычаги чтобы Кривбассу жилось лучше. Даже удалось предотвратить срыв отопительного сезона.

Настоящий патриот своего города Игорь Чумаченко. Проработав 20 лет на Запорожстали, он защитил докторскую и стал профессором гражданского права. Именно его научные работы легли в основу многих законов Украины, направленных на защиту людей труда и ветеранов.

Чумаченко последние четыре года возглавляет земельную комиссию, что под его руководством утвердила новый Генеральный план Запорожья. Это дало мощный толчок развитию города. По его словам, нынешняя децентрализация не работает и нужно возвращать больше средств на развитие общин.

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Помогает своему коллеге еще один Запорожец, депутат-мажоритарщик от Оппозиционного блока Виктор Бусько. За годы его руководства металлургическим предприятием Запорожогнеупор зарплату рабочим удалось повысить в четыре раза. Возможно, именно благодаря его опыту, ведь трудовой путь Бусько начал с простой должности – обвальщик.

Перейдя на работу в областной совет, кандидат взялся за проверку городских канализационных сетей. Благодаря инвентаризации коммунальщики вовремя смогли выявить критические участки и предотвратили экологическую катастрофу в Запорожье. Сейчас среди приоритетов Виктора Бусько – улучшение инвестиционного климата Запорожья. Только за последние несколько лет благодаря кандидату сумма капитальных вложений в регион выросла до 15 млрд грн.

Вопросами гуманитарной помощи жителям Донбасса занимается Александр Вишняков. С началом военных действий начал работу в волонтерской команде фонда Рината Ахметова. Он проехал все горячие точки и помогал людям по обе стороны конфликта. Для него война на Донбассе – больная тема, ведь уроженец Красного Луча сам начинал свою карьеру шахтером, а позже даже организовывал футбольные матчи на Донбасс-Арене.

Сейчас в компании Метинвест-холдинг возглавляет направление развития городов и общин, внедряет программы, направленные на улучшение жизни людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что предлагают мажоритарщики от Батькивщины.

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