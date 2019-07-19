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Кандидати від Опоблоку: з чим мажоритарники готові йти в Раду

Факти ICTV продовжують розповідати про кандидатів-мажоритарників від політсил. На черзі – Опозиційний блок. Загалом політична сила веде до парламенту 224 кандидата-мажоритарника. Дехто вже з досвідом роботі у Раді, а хтось із досвідом роботи на місцях.

Як позиціонує своїх кандидатів партія – всі ефективні керівники і досвідчені фахівці. Більшість із них щоденно вирішує питання розвитку міст, організовує доставку гуманітарних вантажів на Донбас, бореться за екологію, допомагає людям.

Для такого міста як Кривий Ріг питання екології – в пріоритеті. Костянтин Павлов серед тих, хто щоденно вирішує цю проблему і наполягає на запровадженні закону про екологічний податок. Його мета – залишати гроші на місцях і спрямовувати їх на модернізацію шкідливих підприємств.

Ще одна важлива проблема – транспорт. Під керівництвом народного депутата Павлова нині  закуповують 50 нових тролейбусів і 10 автобусів для міста. Попри роботу в опозиції, кандидат використовує всі важелі аби Кривбасу жилося краще. Навіть вдалося запобігти зриву опалювального сезону.

Справжній патріот свого міста Ігор Чумаченко. Пропрацювавши 20 років на Запоріжсталі, він захистив докторську і став професором цивільного права. Саме його наукові роботи лягли в основу багатьох законів України, що спрямовані на захист людей праці і ветеранів.

Чумаченко останні чотири роки очолює земельну комісію, що під його керівництвом затвердила новий Генеральний план Запоріжжя. Це дало потужний поштовх розвитку міста. За його словами, нинішня децентралізація не працює і потрібно повертати більше коштів на розвиток громад.

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Допомагає своєму колезі ще один Запорожець, депутат-мажоритарник від Опозиційного блоку Віктор Бусько. За роки його керівництва металургійним підприємством Запоріжвогнетрив зарплату працівникам вдалося підвищити вчетверо. Можливо, саме завдяки його досвіду, адже робочий шлях Бусько почав з найпростішої посади – обвалювальник.

Перейшовши на роботу у обласну раду, кандидат взявся за перевірку міських каналізаційних мереж. Завдяки інвентаризації комунальники вчасно змогли виявити критичні ділянки і запобігли екологічній катастрофі у Запоріжжі. Нині серед пріоритетів Віктора Буська – покращення інвестиційного клімату Запоріжжя. Тільки за останні кілька років завдяки кандидату сума капітальних вкладень у регіон зросла до 15 млрд грн.

Питаннями гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу займається Олександр Вишняков. З початком військових дій розпочав роботу у волонтерській команді фонду Рината Ахметова. Він проїхав усі гарячі точки і допомагав людям по обидві сторони конфлікту. Для нього війна на Донбасі – болюча тема, адже уродженець Красного Луча сам починав свою кар’єру шахтарем, а пізніше навіть організовував футбольні матчі на Донбас-Арені.

Нині у компанії Метінвест-холдинг очолює напрямок розвитку міст і громад, запроваджує програми, направлені на покращення життя людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пропонують мажоритарники від Батьківщини.

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