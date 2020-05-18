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Факты / Видео / Украина

Карпаты лысеют: высаживают ли новые деревья и возможные последствия вырубки

Леса в Украине горят, их рубают и сажают. Чего больше — точно сказать трудно, однако ежегодно лысые пятна Карпат все увеличиваются. И это огромный удар по экосистеме, у которой еще не совсем лопнуло терпение перед деяниями человека.

В государственном лесном агентстве уверяют, стали рубить меньше, а вот засаживают на 10% больше. Но это только сухая статистика, которая далеко не всегда соответствует реальности. Не все деревья, которые высаживают, приживаются. Если за ними не ухаживать — они погибают.

В Украине для настоящего и профессионального ухода за лесом, кроме энтузиазма некоторых отраслевых хозяйств, нет ничего — ни лесных дорог, ни нужного транспорта, ни настоящих профессионалов, про теневую вырубку под видом санитарной уже устали рассказывать все каналы.

Если Карпаты и дальше так беспощадно будут лысеть, а высаженные деревья оставят на произвол судьбы — настоящая экологическая катастрофа не за горами.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Николаевщине браконьеры вырубили 80-летние дубы.

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