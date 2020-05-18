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Факти / Відео / Україна

Карпати лисіють: чи висаджують нові дерева та можливі наслідки вирубки

Ліси в Україні горять, їх вирубують та садять. Чого більше – точно сказати важко, однак щороку лисі плями Карпат дедалі більшають. І це величезний удар по екосистемі, у якої ще не зовсім увірвався терпець перед діяннями людини.

У державному лісовому агентстві запевняють, стали рубати менше, а от засаджують на 10% більше. Але це тільки суха статистика, що далеко не завжди відповідає реальності. Не всі дерева, які висаджують, приживаються. Якщо за ними не доглядати – вони гинуть.

В Україні для справжнього і професійного догляду за лісом, окрім ентузіазму деяких галузевих  господарств, немає нічого – ні лісових доріг, ні потрібного транспорту, ні справжніх професіоналів, за тіньову вирубку під виглядом санітарної вже втомилися розповідати всі  канали.

Якщо Карпати й далі так нещадно лисітимуть, а висаджені дерева залишать напризволяще – справжня екологічна катастрофа не за горами.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби.

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