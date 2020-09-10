Карта львів’янина, дороги та садочки. Що хочуть змінити кандидати у мери Львова

У трійці лідерів симпатій львів’ян на місцевих виборах чинний міський голова Андрій Садовий. Він, до речі, керує містом Лева вже 14 років, фахівці дають йому залізні 30% прихильності, його опоненти представник Свободи Руслан Кошулинський і представник Євросолідарності Олег Синютка.

Для більшості українців Львів – місто кави, смачної кухні, різноманітних фестивалів та неповторної архітектури. Для іноземців один із топових туристичних напрямків.

Чинний мер чітко вловлює настрої містян: погані дороги, невдалі транспортні розв’язки, низький рівень медицини та те, що найбільше болить – сміттєва проблема, вивіз і утилізація непотребу. Саме в цих напрямах переконує Садовий і продовжуватиме свою діяльність.

Серед досягнень мера, на думку політологів, є розвиток туристичної та ресторанної галузей, оновлення парків і скверів, вуличного освітлення та створення прогресивної ІТ-спільноти.

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Однак у другому турі у Садового конкуренти доволі сильні . Для свободівця Руслана Кошулинського це друга битва за Львів. Попереднього разу він був другим. Його плюси – посада віце-спікера парламенту, відсутність корупційного шлейфу і чітка патріотична позиція.

З початку війни на Донбасі Кошулинський свідомо пішов на передову. У кріслі мера Львова він, найперше, обіцяє зробити карту львів’янина з усіма пільгами та бонусами, таки звести сміттєпереробний завод, відремонтувати очисні споруди, навести лад із транспортом.

Олег Синютка понад рік працює у Верховній Раді.

З кінця 2014 року очолював Львівщину, а з 2007-го був першим заступником Садового і займався безпосередньо господаркою міста. Нині він представник популярної у Львові політичної сили Європейська солідарність.

Для Львова у Синютки свій план. Він обіцяє будівництво дитячих садочків та шкіл, нові дороги та громадський транспорт, а ще збільшення робочих місць.

Зради і перемоги, досягнення і кримінальні провадження – з таким багажем у передвиборчу кампанію 2020 вступають кандидати на посаду міського голови Дніпра. Вулиці міста вже майорять рекламою з обличчями претендентів та символікою політичних партій.