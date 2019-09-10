Пытки и предложения госизмены: Сенцов и Кольченко вспомнили жизнь в плену

Олег Сенцов и Александр Кольченко через несколько дней после освобождения из русского плена дали в Киеве свою первую пресс-конференцию. Самых известных пленников Кремля задержали в Крыму 10 мая 2014-го года. Сенцова и активиста Кольченко обвиняли в организации террористической группы на полуострове. Российский суд дал Кольченко 10, а Сенцову 20 лет колонии строгого режима.

На пресс-конференцию аккредитидировались почти 400 журналистов, длилась она более двух часов. Олег Сенцов заявил, что обмен, в результате которого он и еще 34 украинца вернулись домой, вовсе не означает мира с Россией. Там не готовы отпустить Украину и отдать Крым.

Сенцов планирует делать все возможное со своей стороны для освобождения остальных пленников, которые незаконно удерживаются в России и на Донбассе. Планирует режиссер и снимать фильмы. А также вернуться в Крым, но только на танках.

Вопрос войти в украинскую политику для Сенцова остается хоть и не утвердительным, но открытым, политиков Сенцов благодарит за поддержку, и предыдущую власть, и настоящую за то, что боролись за освобождение и не привлекли к политическим играм.

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Александр Кольченко после возвращения в Украину планирует возобновить учебу в вузе и найти работу.

Свое пребывание за решеткой оба мужчины сравнивают с информационной капсулой, где новости Украины узнавали только с российского телевидения. О пытках говорят неохотно, но признают, что они были.

Больше всего за решеткой украинских политзаключенных поддерживали письма из Украины и мира. И, как ценный клад из российской тюрьмы, вместе с пятнадцатью тетрадями новеньких сценариев, книг и дневника, Олег Сенцов вывез 22 килограмма писем.

О том, что ключевым фигурантом обмена был донецкий боевик Цемах, мужчины узнали только в самолете из Москвы. Сенцов считает, что если президент принял такое решение – значит в этом была необходимость. А дискуссия по этому поводу подтверждает, что в Украине – свободное общество.

Олег Сенцов также рассказал: сразу после ареста ему предлагали существенно сократить тюремное заключение, если сдаст кого-нибудь серьезного. Пленник Кремля не раздумывая отказался и никогда об этом не жалел. Хотя знал, что получит 20 года строгого режима.

Сейчас в плену российских тюрем находятся почти 140 украинских пленников, а с учетом застенков на оккупированных территориях – наших пленных более трехсот. И Олег, и Александр убеждены: шансы выйти на свободу у всех. А также передают привет российской ФСБ и ждут революции в России и изменения путинского режима.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что у Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными.

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