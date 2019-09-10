Катування та пропозиції держзради: Сенцов і Кольченко згадали життя в полоні

Олег Сенцов та Олександр Кольченко за кілька днів після визволення з російського полону дали в Києві свою першу прес-конференцію. Найвідоміших бранців Кремля затримали в Криму 10 травня 2014-го року. Сєнцова та активіста Кольченка звинувачували в організації терористичної групи на півострові. Російський суд дав Кольченку 10, а Сенцову 20 років колонії суворого режиму.

На прес-конференцію акредитувалось майже 400 журналістів, тривала вона понад дві години. Олег Сенцов заявив, що обмін, у результаті якого він і ще 34 українці повернулися додому, зовсім не означає миру з Росією. Там не готові відпустити Україну і віддати Крим.

Сенцов планує робити все можливе зі свого боку для звільнення решти бранців, які незаконно утримуються у Росії та на Донбасі. Планує режисер і знімати фільми. А також повернутися в Крим, але тільки на танках.

Питання увійти в українську політику для Сенцова залишається хоч і не ствердним, але відкритим, політикам Сенцов дякує за підтримку, і попередній владі, і теперішній за те, що боролися за звільнення і не залучили до політичних ігор.

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Олександр Кольченко після повернення в Україну планує відновити навчання у виші і знайти роботу.

Своє перебування за ґратами обидва чоловіки порівнюють із інформаційною капсулою, де новини з України дізнавались лише з російського телебачення. Про катування говорять неохоче, але визнають, що вони були.

Найбільше за гратами українських політв’язнів підтримували листи з України та світу. І, як цінний скарб з російської тюрми, разом із п’ятнадцятьма зошитами новеньких сценаріїв, книг і щоденника, Олег Сенцов вивіз 22 кілограми листів.

Про те, що ключовим фігурантом обміну був донецький бойовик Цемах, чоловіки дізналися лише в літаку з Москви. Сенцов вважає, що якщо президент ухвалив таке рішення – значить в цьому була необхідність. А дискусія з цього приводу підтверджує, що в Україні – вільне суспільство.

Олег Сенцов також розповів: одразу після арешту йому пропонували суттєво скоротити тюремне ув’язнення, якщо здасть когось серйозного. Бранець Кремля не роздумуючи відмовився і ніколи про це не жалкував. Хоча знав, що отримає 20 років суворого режиму.

Нині в полоні російських тюрем перебувають майже 140 українських бранців, а з урахуванням катівень на окупованих територіях – наших полонених понад три сотні. І Олег, і Олександр переконані: шанси вийти на волю є у всіх. А також передають привіт російській ФСБ і чекають революції в Росії і зміни путінського режиму.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Зеленського оцінили можливість проведення ще одного обміну полоненими.

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