Казка на березі моря: у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019

Казка на березі Чорного моря стартувала. У Скадовську в 17 раз відкрився дитячий благодійний фестиваль Чорноморські ігри. За перемогу борються 46 юних співаків від 6 до 16 років із різних куточків країни.

Традиційно фестиваль відкриває майбутніх зірок української естради. У різні роки переможцями були Настя Каменських, Тіна Кароль, Іван Дорн, Тарабарова. Глядачами і вболівальниками триденного пісенного марафону стали відпочивальники курорту Скадовськ.

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І знову це диво, на великій сцені – маленькі таланти. У Скадовську відкрився 17 всеукраїнський дитячий фестиваль Чорноморські ігри. З рекордної кількості в майже 600 конкурсантів – до півфіналу дійшли 46 співаків і вокальних груп – віком від 6 до 16 років.

Благодійний фестиваль зібрав талановитих дітей із Києва, Львова, Харкова, Херсона, Одеси, Івано-Франківська та інших великих і маленьких міст країни. 10-річна Дар’я Бугайчук торік на Чорноморських іграх зайняла друге місце, тепер хоче отримати гран-прі.

Конкурс оцінює журі з відомих продюсерів, викладачів і співаків: Олександр Пономарьов, Олена Мозгова, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя і беззмінний голова журі – Валентин Коваль. Серед зірок концертної програми – переможці Чорноморських ігор минулих років: МОНАТІК, Тарабарова, Ольга Цибульська, THE HARDKISS, Настя Каменських, Врємя і Стєкло та багато інших.

Фестиваль – справжня школа майбутніх зірок української естради, – запевняє засновник Чорноморських ігор Микола Баграєв.

Упродовж трьох днів фестивалю для маленьких співаків заплановані флеш-моби і зустрічі із зірками. А для тисяч відпочивальників Скадовська – не лише концерти відомих виконавців, а й конкурси фігур на піску та малюнків, а також шоу повітряних зміїв.

Нагадаємо, 19 липня у Києві відбувся безкоштовний концерт Океана Ельзи.

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