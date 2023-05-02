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Ирина Тимчишин, Журналист Факты ICTV

Сказки от папы на войне: на Прикарпатье военнослужащие записывают свой голос для детей

В Ивано-Франковске стартовала акция Сказки от папы на войне. В местной радиостудии военные могут начитать своим детям произведение, которое в хорошем качестве малыш сможет переслушивать дома, когда папа далеко на фронте.

Из-за микрофона мужественные папы сначала смущаются, но впоследствии уверенно декламируют любимые сказки или рассказы.

В студию воинов часто приводят жены. Об акции Сказки от папы на войне они узнают в том числе из соцсетей. От предложения мужчины сначала отказываются, но впоследствии их все же удается убедить.

К студийному чтению сказок уже удалось привлечь несколько пап-военных. Организаторы мероприятия планируют все голоса организовать в сборник, чтобы их уже в эфире радиостанции смогли услышать все дети, чьи родители защищают украинскую землю.

Ивано-Франковск, ВСУ, Радио
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