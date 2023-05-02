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Ірина Тимчишин, Журналістка Факти ICTV

Казки від тата на війні: на Прикарпатті військовослужбовці записують свій голос для дітей

В Івано-Франківську започаткували акцію Казки від тата на війні. У місцевій радіостудії військові можуть начитати своїм дітям твір, який у гарній якості малеча зможе переслуховувати вдома, коли тато далеко на фронті.

Від мікрофона мужні татусі спершу ніяковіють, але згодом впевнено декламують улюблені казочки чи оповідання.

До студії воїнів часто приводять дружини. Про акцію Казки від тата на війні вони дізнаються зокрема з соцмереж. Від пропозиції чоловіки спочатку й відмовляються, та згодом їх все ж вдається переконати.

До студійного читання казок вже вдалося залучити кількох татусів-військових. Організатори заходу планують всі голоси організувати у збірку, щоб їх уже в ефірі радіостанції змогли почути усі діти, чиї батьки боронять українську землю.

Івано-Франківськ, ЗСУ, Радіо
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