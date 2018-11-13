Керівник, водій і служба безпеки – одна людина: вантажні перевезення в Україні

Трагічні ДТП за участю вантажних автомобілів не рідкість в Україні, чимало стаються через незадовільний технічний стан машин і остання історія, коли кран розтрощив у Києві 20 легковиків, яскраве тому свідчення.

Нині великі та малі перевізники, а їх тисячі, часто нехтують перевірками перед виїздом вантажівки у рейс, ось і трапляються такі надзвичайні ситуації.

Скільки трапляється автопригод саме з вантажним транспортом – поліція не знає, бо окремої статистики не веде. Зупинити машину поліцейські можуть, лише якщо водій порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці вважають, що відповідальність лежить виключно на перевіряючому.

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Техніку перевіряють здебільшого у великих компаніях. А от малі підприємці прагнуть більше заробити і часто нехтують безпекою. В Україні існують тисячі фірм, де керівник, водій і служба безпеки це одна людина. Тому оператори ринку пропонують запровадити обов’язкове ліцензування перевезень. А якщо компанія правила безпеки ігнорує, цей дозвіл потрібно забирати.

Вчора Факти ICTV писали про “нанотехнології” Закарпаття. Там ями на дорогах латають взуттям і будівельним сміттям.

Опубліковано Листопад, 13 в 10:18



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