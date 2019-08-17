Киборги в штатском: как выживают люди в селе Водяное под Мариуполем

Жителей Водяного под Мариуполем военные уже окрестили киборгами в штатском. Ведь, в селе ни одного уцелевшего дома, линия фронта – просто перерезает населенный пункт, но они – не оставляют дома.

Чтобы людям набрать воды, они должны выйти на линию огня – единственный в селе колодец стоит на горе, между позициями украинских армейцев и боевиками.

Жители села воды, которую волонтеры привозят дважды в месяц, ждут, как праздника.

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Волонтеры нашли средства от ООН на прокладку водопровода в безопасном месте. Но нужна неделя режима тишины.

Ранее Факты ICTV писали про 5 лет со дня освобождения Станицы Луганской. Как живет прифронтовой город сейчас.

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