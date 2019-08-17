Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Киборги в штатском: как выживают люди в селе Водяное под Мариуполем

Жителей Водяного под Мариуполем военные уже окрестили киборгами в штатском. Ведь, в селе ни одного уцелевшего дома, линия фронта – просто перерезает населенный пункт, но они – не оставляют дома.

Чтобы людям набрать воды, они должны выйти на линию огня – единственный в селе колодец стоит на горе, между позициями украинских армейцев и боевиками.

Жители села воды, которую волонтеры привозят дважды в месяц, ждут, как праздника.

Смотрите: Между мостом на КПВВ в Станице Луганской запустили бесплатный электрокар

Волонтеры нашли средства от ООН на прокладку водопровода в безопасном месте. Но нужна неделя режима тишины.

Ранее Факты ICTV писали про 5 лет со дня освобождения Станицы Луганской. Как живет прифронтовой город сейчас.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потерял все конечности, но еще сутки боролся за жизнь: прощание с 24-летним бойцом ООС
У врага один убитый, шесть раненых. Как прошла ночь в районе Водяного
Пригласи меня с войны: в Киеве устроили бал ко Дню защитника Украины
Обстрелы на передовой не утихают: потери понесли украинские защитники
Ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия
Атака снайперов и морской десант – новая горячая точка на Азове
Анализ крови за 2 минуты: украинское изобретение для передовой
Бомбят и днем и ночью – “месть” боевиков за отвоеванные Украиной позиции

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка