Киборги в штатском: как выживают люди в селе Водяное под Мариуполем
Жителей Водяного под Мариуполем военные уже окрестили киборгами в штатском. Ведь, в селе ни одного уцелевшего дома, линия фронта – просто перерезает населенный пункт, но они – не оставляют дома.
Чтобы людям набрать воды, они должны выйти на линию огня – единственный в селе колодец стоит на горе, между позициями украинских армейцев и боевиками.
Жители села воды, которую волонтеры привозят дважды в месяц, ждут, как праздника.
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Волонтеры нашли средства от ООН на прокладку водопровода в безопасном месте. Но нужна неделя режима тишины.
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