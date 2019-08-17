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Факти / Відео / Україна

Кіборги в цивільному: як виживають люди у селі Водяне під Маріуполем

Мешканців Водяного під Маріуполем військові вже охрестили кіборгами в цивільному. Адже, в селі жодної вцілілої хати, лінія фронту – просто перерізає населений пункт, але вони – не полишають дому.

Аби людям набрати води, вони мають вийти на лінію вогню – єдиний у селі колодязь стоїть на горі, між позиціями українських армійців та бойовиками.

Мешканці села води, яку волонтери привозять двічі на місяць, чекають, як свята.

Дивіться:  Між мостом на КПВВ у Станиці Луганській запустили безкоштовний електрокар

Волонтери знайшли кошти від ООН на прокладання водогону у безпечному місці. Але потрібен тиждень режиму тиші.

Раніше Факти ICTV писали про 5 років з дня визволення Станиці Луганської. Як живе прифронтове місто зараз.

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