Кіборги в цивільному: як виживають люди у селі Водяне під Маріуполем
Мешканців Водяного під Маріуполем військові вже охрестили кіборгами в цивільному. Адже, в селі жодної вцілілої хати, лінія фронту – просто перерізає населений пункт, але вони – не полишають дому.
Аби людям набрати води, вони мають вийти на лінію вогню – єдиний у селі колодязь стоїть на горі, між позиціями українських армійців та бойовиками.
Мешканці села води, яку волонтери привозять двічі на місяць, чекають, як свята.
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Волонтери знайшли кошти від ООН на прокладання водогону у безпечному місці. Але потрібен тиждень режиму тиші.
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