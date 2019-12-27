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Факты / Видео / Украина / Общество

Километры гирлянд, катки и инсталляции: как Украина готовится к Новому году

Украинские города активно приобщаются к созданию праздничного настроения. Каждый город, городок или село в огнях праздничной иллюминации. В поисках новогодних гирлянд одни пытаются креативить и придерживаться европейских трендов, другие – по-королевски на праздничные украшения тратят миллионы, а кто-то хочет сэкономить.

Читайте: Остатки людей развешивали на ветках. История традиции ставить елку на Новый год

Новый год подходит ближе и ближе. И даже если пока без снега, и не у всех есть праздничное настроение, то вечерний город с его огнями и инсталляциями может его подарить. Смотрите сборный репортаж из Харькова, Винницы, Днепра, Львова, Одессы и Киева.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что впервые за 34 года в Припяти установили новогоднюю елку.

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